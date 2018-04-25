AYM'deki törende Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Salondakilerle tokalaşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.

Törenden kareler

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'daki programı nedeniyle törene katılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AYM Başkanı Zühtü Arslan kapıda karşıladı.

Salondakilerle selamlaşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.