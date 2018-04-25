Yıldırım: Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz

Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Nueva Economia Forum tarafından Madrid'de düzenlenen toplantıda konuştu.

‘Macron, Balkanları AB’ye almayacaklarını ama Rusya ve Türkiye’ye kaymalarına da izin vermeyeceklerini söyledi’

Yıldırım, Akdeniz'de yaşananlara ilişkin, "İstiyoruz ki Akdeniz, her gün yüzlerce çocuğun, insanın hayatının söndüğü bir deniz olmasın; refahın, barışın, dostluğun denizi olsun. Bunun için İspanya ve Türkiye'ye çok büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

'SURİYE'NİN SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ'

Suriye sorununa değinen Yıldırım, "Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz" ifadelerini kullandı.

'AB'YE ÜYELİK İÇİN KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Başbakan Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir" şeklinde konuştu.

Yıldırım ayrıca özetle şunları söyledi:

Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir.

Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa'nın güvenliği için de gerekli. Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz. Avrasya coğrafyası bir barış merkezi olmalı.

(Eski Katalan lider Puigdemont'un Türkiye'ye sığınma olasılığı) İspanya'nın zararına olan bir şeyin arkasında durmayız.

Bu sözüm İspanya'ya değil bazı Avrupalı dostlarımıza, maalesef bölücü terör örgütüne, FETÖ'ye inanamayacağınız kadar alan açıyorlar ve Türkiye'yi üzüyorlar. Türkiye gibi büyük bir müttefiki üzmek, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından çok akıllıca bir şey değildir. Radikal akımlara çok fazla alan açılması Avrupa için en büyük gelecek tehdididir, bunun da not edilmesinde fayda var.