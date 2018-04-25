İlk adaylık istifası geldi

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Meclis Başkanvekili Dr. Dt. Emre Çakır, CHP’den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

Türkiye erken seçime kilitlendi.

Gözler partilerin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarına çevrildi.

Milletvekili adayı olmak için ilk istifa CHP’den geldi.

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Meclis Başkanvekili Dr. Dt. Emre Çakır, CHP’den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çakır yaptığı açıklamada CHP’de aldığı görevleri saydı ve şunları kaydetti:

“Bu süreçte aktif olarak 2007 yılındaki seçimlerde Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, 2009 seçimlerinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, 2011 seçimlerinde il il gezerek ‘Sandık ve Propaganda Eğitimleri’ veren Parti İçi Eğitim Uzmanı, 2014 Yerel Seçimlerinde kendim Çankaya’dan Belediye Meclis Üyesi Adayı, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi ve 10 Nisan 2017 referandumunda da Çankaya Belediyesi Meclis Başkanvekili olarak elimden geldiği, dilimin döndüğünce kesintisiz çalıştım.”