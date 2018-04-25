AKP'de Özgür Özel krizi

AKP'de grup yöneticilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına yeterince yanıt veremediği için kızdığı öğrenildi.

Emine Kaplan/ Cumhuriyet- AKP MYK önceki gün, MKYK de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Erdoğan’ın, TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda yaşanan tartışmaları değerlendirirken, grup yöneticilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına yeterince yanıt veremediği için kızdığı öğrenildi.

Toplantılarda aday adaylıklarının başlaması ve 29 Nisan pazar günü sona ermesi nedeniyle, gelecek hafta aday tespit komisyonlarınca aday adaylarıyla mülakat yapılması kararlaştırıldı. Üç dönem kuralına takılan milletvekillerinin durumu da değerlendirildi. Son kongrede üç dönem kuralını esnetmek ve ihtiyaç duyulması halinde bu kapsamdaki milletvekillerinin yeniden aday yapılabilmesi yetkisi MKYK’ye verilmişti. Bu yetkisi MYK’ye verdi.

Toplantılarda aday adaylarından alınacak ücret de belirlendi. Erkek aday adaylarından 6 bin, kadınlardan 3 bin, engellilerden de bin lira adaylık ücreti alınacak. Daha önce Haziran sonunda yapılabileceği açıklanan büyük kongrenin de seçimlerden sonra yapılacağı belirtildi.