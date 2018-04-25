Gül'ün A Takımı'nda AKP'den üç isim

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinde Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi siyasetin ve AKP'nin önemli isimlerinin olduğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın siyaset kulislerinden aktardığına göre Abdullah Gül’ün yanında eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay gibi isimler var.

Haber şöyle:

Gündemde 24 Haziran seçimi yokken de şimdi erken seçime gidilirken de “Aday değilim” demedi. Üstelik 24 Haziran tarihinin netleşmesiyle, Ankara’dan yakından takip edilen görüşme trafiği hızlandı. Gözler Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çevrilmiş durumda. Sebebi partiler arası yapılan görüşmelerde Saadet Partisi tarafından gündeme getirilen olası adaylığı. Aslında siyasi kulisler biliyor ki, Gül sadece bir partinin adayı olmak istemiyor. Gül’ün gönlündekini, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu görüşmelerde yansıtıyor: “Gönlümüzden geçen Abdullah Gül. Herkesin ortak adayı olarak çıkabilir durumunda.” Bunu hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Meral Akşener’e söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Karamollaoğlu’na “Gül ismini herkes kabul eder mi? Siz bir zemin yoklayın” dediği ifade ediliyor. Zaten bu sebeple Karamollaoğlu ve arkadaşları İYİ Parti dahil siyasi partilerin nabzını yokladı. Ancak Meral Akşener’in “Biz bu formül içinde olmayız, İyi Parti’nin adayı belli” dediği bilgisi var. Üstelik Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu yaptığı yazılı açıklamada tonu daha da sertleştirip “Kimse siyaset mühendisliğine soyunmamalı, kimse İYİ Parti’ye aday dayatma nezaketsizliği göstermemeli” dedi. Tüm bunlara rağmen Saadet Partisi ile İYİ Parti’nin görüşmeleri sürdürmesine karar verildi.

Bu denklemde diğer parti ise HDP. HDP ortak aday olarak Meral Akşener’e karşı. Abdullah Gül konusunda ise temkinli bir dil kullanılarak “saygın siyasetçi” yorumu yapılıyor. Şimdiki duruma göre siyasi partilerin tek ortak aday yani Abdullah Gül üzerinde uzlaşmaları zor görünüyor.

Öte yandan CHP içinde Gül konusunda ciddi itirazlar var. Tablo değişmezse “Gül sadece Saadet Partisi’nin adayı olur mu” sorusunun yanıtı aranacak. Gelinen noktada adaylığa hayır dese bile seçimlerde gölgesi artık Saadet Partisi’nin yanında olacak.

İTTİFAK NE OLACAK

Siyasi kulislere göre Abdullah Gül’ün yanında Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi isimler var. Gül’ün eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.

Tek aday olmaz ise partiler kendi adaylarını çıkaracaklar. Bu durumda İYİ Parti’nin adayı Akşener. CHP’de aday adayı çok, karar henüz yok. CHP Lideri siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarmasına karşı değil. Hedefi parlementoda hayır birleşenlerinin Cumhur ittifakını geçmesi. O nedenle grup toplantısında “301” sayısını telaffuz etti. Parlemento çoğunluğunu alıp cumhurbaşkanlığı konusunda ikinci tura kalınırsa, o rüzgarla muhalefetin tek aday arkasında birleşebileceği değerlendirmesi yapılıyor. İkinci tura kalmaz ise de Cumhur ittifakının zorlanacağına dikkat çekiliyor.

Parlamento çoğunluğunu muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimini ise Erdoğan alırsa yeni sistemin baştan tıkanacağı belirtiliyor. CHP Lideri’nin sıfır baraj önerisi hayata geçmez ve seçime CHP ayrı, HDP ayrı girerse bir yandan da gözler İYİ Parti-Saadet- DP olası ittifakına çevrilecek. İYİ Parti Gül’e hayır deme konusunda ısrarcı olursa bunun üç partinin olası ittifakını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.