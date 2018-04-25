CHP’li Balbay’dan YSK’ya diploma çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı konuşmada, daha önceki seçimlerdeki adaletsizlikten bahsederek, bu seçimlerde YSK’dan bir tek ricada bulundu…

Yasaları, denetimi ortadan kaldırıldığını ifade eden Balbay, “16 nisan referandumu öncesinde çıkardığınız yasayla denetim yetkisini ortadan kaldırdınız. YSK’nın işlerini tamamen ortadan kaldırdınız. Ve artık denetimsiz bir seçime giriyoruz. 1 Kasım 2015’te olduğu gibi kimin ne kadar konuştuğu gibi ortaya çıkmayacağı bir seçime giriyoruz. Her şartta seçime varız. Ama koşulların ne olduğunun da altınız çizmek gerekiyor. YSK’dan toplum adına bir tek ricam var. Bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlamasını rica ediyorum” ifadelerinde bulundu.