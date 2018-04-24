Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, hastaneye kaldırıldı

Bir gün önce şiddetli gribe yakalanan ve vücudu ile yüzünde şişlikler oluşan Başkan Sibel Uyar, bu sabah İskele Urit Restoran'da gerçekleşen basın toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına hastalığından bahseden ve kontrole gideceğini söyleyen Başkan Uyar, öğle saatlerinde Urla Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tetkikleri yapılan Uyar'ın şişliklerinde bir inme olmadığı gözlemlenince, grip için aldığı antibiyotiklerin böbreğine zarar verebileceği düşünülerek İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Başkan Uyar'ın tetkiklerinde tehlikeli bir unsura rastlanmadı ancak tedbir amacıyla bir gece hastanede kalması teklif eedildi. Bunu kabul etmeyen Başkan Uyar, yeniden Urla Devlet Hastanesi'ne geldi. Başkan Uyar'ın gece buradaki hastanede kalacağı belirtildi.

Başkan Uyar, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Doktorlar, gripten dolayı kullandığım bir ilacın alerji yaptığını söylediler. Şu an hastanedeyim. Benim bir şeyim yok. Sadece tedbir amacıyla hastanede tutuluyorum" dedi.