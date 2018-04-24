Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül’ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.
24 Nisan 2018 21:10
Gül ve Karamollaoğlu salona birlikte girdi
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor.
Çok Okunanlar
-
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, hastaneye kaldırıldı
-
Bahçeli'den panik tweetleri
-
Gül ve Karamollaoğlu salona birlikte girdi
-
Kılıçdaroğlu'nun programında flaş Akşener değişikliği
-
Seçime girebilmek için YSK'ya başvurdular
-
Destici: BBP'nin duruşu nettir
-
CHP PM sonrası 'adaya' ilişkin ilk açıklama
-
AKP'li vekilin cevap veremediği FETÖ sorusu!
-
Bülent Arınç'tan adaylık ve Abdullah Gül açıklaması
-
CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!