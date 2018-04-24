24 Nisan 2018 21:10

Gül ve Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Gül ve Karamollaoğlu salona birlikte girdi
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor.
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Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül’ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

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