Kılıçdaroğlu'nun programında flaş Akşener değişikliği

CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağı sürpriz görüşme nedeniyle programını iptal ettiği öğrenildi.
CHP Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na diğer partilerle ittifak kurmak için yetki verilmişti.
İşte CHP'li vekil adaylarının beklediği haber
Toplantıda, milletvekili adaylarının belirlenmesinde “merkez yoklaması” yönteminin uygulanması kararlaştırılmış, Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için de yetki verildi.