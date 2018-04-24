Seçime girebilmek için YSK'ya başvurdular

YSK, erken seçime aralarında İYİ Parti’nin de bulunduğu 10 siyasi partinin katılabileceğini açıklamıştı. YSK’nın listesinde LDP yer almamıştı.

Partinin yazılı açıklamasında, Yargıtay kayıtlarına göre 1999’dan bugüne LDP’nin her seçime girme hakkı olduğu, 2015’teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine girebildiği kaydedildi.

LDP’nin yasada değişiklik olmamasına rağmen geçen yıl seçime girebilecek partiler listesinden çıkarıldığı ifade edilen açıklamda, Yargıtay’a bunun nedenini sordukları, şifahen “Yasayı artık farklı yorumluyoruz” cevabını aldıkları aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Siyasi parti belgelerini arşivlemekle mükellef Yargıtay, 1996 tarihli kuruluş evraklarını bulamadığından olsa, 22 sene öncesinin evraklarını partimizden talep etmekte, evrakını bulamadığı teşkilatlarımızı yok sayabilmektedir. Farklı istinaf mahkemelerinden lehimize verilen ‘kesin’ kararları yok saymaktadır. Bu gerekçelerle bugün, partimizin kazanılmış haklarını korumak amacıyla, seçime girme yeterliliği bulunan bir parti olarak itiraz dilekçemizi anayasamızın ‘Siyasi partiler demokratik düzenin vazgeçilmez bir unsurudur’ ilkesinin ve halkımızın seçme ve seçilme demokratik hakkı dikkate alınarak, değerlendirilmesi umuduyla, son hukuk sığınağımız olan, tarafsız ve bağımsız yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nun değerlendirilmelerine sunuyoruz.”

Daha önce Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de seçime girebilmek için başvuru yapmıştı.