CHP PM sonrası 'adaya' ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uyum yasaları çerçevesinde aday belirlenmesi hususunda parti meclisine verilen bir yetki var. Biz görüşme yapmadık. İsim konusunda bir görüşmemiz olmadı. Bütün adaylar çerçevesinde parti meclisi adaylarımızı değerlendiriyor " dedi.

CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!

Tezcan, "İsimler üzerinde değerlendirme yapmaktan kaçındık. En uygun sürede adayımız açıklanacaktır" diye konuştu.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.