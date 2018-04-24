CNN Türk'ün geçtiği son dakika habere göre, CHP Parti Meclisi (PM) bugün gerçekleştirdiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde ittifak yapabilmesi için yetki verdi.
24 Nisan 2018 19:10
CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!
CHP'de Parti Meclisi, 24 Haziran erken seçimleri konusunda kararını verdi.
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