24 Nisan 2018 19:10

CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!

CHP PM'den merakla beklenen haber geldi!
CHP'de Parti Meclisi, 24 Haziran erken seçimleri konusunda kararını verdi.
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CNN Türk'ün geçtiği son dakika habere göre, CHP Parti Meclisi (PM) bugün gerçekleştirdiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde ittifak yapabilmesi için yetki verdi.

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