Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
24 Nisan 2018 16:56
Erdoğan sürpriz isimle görüşecek
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
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Erdoğan sürpriz isimle görüşecek
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