Bülent Arınç'tan adaylık ve Abdullah Gül açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'e yakın ekibe düzenlediği tasfiye operasyonu sırasında partinin dışına gönderdiği Bülent Arınç ile AKP Genel Merkezi'nde görüşüyor.



TALEP ERDOĞAN'DAN



AKP'li Arınç, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, talebinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi.



Arınç'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet ettiler. Kendisiyle güncel ve partimizle alakalı konular üzerinde faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki seçimler için hayırlısı olur.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

"AK Parti’den milletvekili adayı olacak mısınız?” sorusuna cevap veren Arınç, “Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatımda meclis başkanlığına kadar, başbakan yardımcılığına kadar, 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim.

Bana bu konuda hiç kimse teklifte bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Sorunuzun cevabı, bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilmiş bir konuda değil, üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayat dışında bu ülke yapılacak çok önemli hizmetler ve görevlerin olduğuna inanıyorum”

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI



Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim.

Ben ne AK Parti ne de onun genel başkanına zarar verecek bir durumda olmam.