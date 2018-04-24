AKP Sözcüsü: Herkes parmağına sahip çıksın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumundaki sözlerine tepki gösteren AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Birilerinin Cumhurbaşkanına parmak sallama hakkı da, haddi de yoktur. Herkese açık bir şekilde kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda bir soruya da yanıt veren Ünal, "Bu konuyla ilgilenmiyoruz, dedikodular üzerinden gündem oluşturmayız" diye konuştu.

"O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz"

AKP Sözcüsü Ünal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM'nin çatısı altında konuşan Genel Başkan'ın sivil darbe olarak nitelendirmesi, diğer yandan TBMM'yi hedef alan bir darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelendirmesi her şeyi özetliyor. Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. Seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade, o parmağın sahibine ait değildir. O sallanan parmağın arkasındaki gücü biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasamızın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, iktidar olduğumuz için aman Meclis çalışsın, aman istikrar bozulmasın diye susuyorsak bunu birileri zaaf ya da zayıflık zannetmesinler.

"Kalkmış utanmadan, sıkılmadan bizim dönemimizi faizcilikle itham ediyor"

-Faiz lobilerine aktardığımız faizlerden bahsettiği Kılıçdaroğlu, sürekli aynı yalanları tekrar etmekten vazgeçmiyor. Hiç rahatsız da olmuyor. Toplanan her 100 liralık verginin 12 lirası faize gidiyor. Ayinesi iştir kişinin diyorlar ya, bugüne kadar kendisinin yaptığı işlere baktığımızda, bizim bir değerlendirme yapabileceğimiz bir husus olmuş mudur diye düşünüyorum. Yok. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.Bunun eseri var mı? Var. SSK. Bir rakam paylaşayım sizinle. SSK Genel Müdürlüğü döneminde insanlar hastaneye girmek için 25 bin lira ödeyip galoş alıyordu. Niye 25 bin liraydı, çünkü henüz biz iktidar olmamıştık ve liradan altı sıfır atılmamıştı. Bunun genel müdür olduğu dönemde faizlerin, enflasyonun nerede olduğunu...

"Kasetle gelen, 15 Temmuz kaçkını ve her seçimde yenilgiye uğratılmış biri..."

-Şimdi kalkmış utanmadan, sıkılmadan bizim dönemimizi faizcilikle itham ediyor ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Kasetle gelen, 15 Temmuz kaçkını ve her seçimde millet tarafından yenilgiye uğratılmış, hiçbir kişisel başarı hikayesi olmayan birisinin kayığından bahsediyoruz. Birileri bu kayığa binmek istiyorsa hayırlı olsun diyoruz.

-Kalkmış yine bugün Kuvayi Milliye diyor. Onların iradesinin acaba gramı sende var mı? Senin CHP'yle, ne Mustafa Kemal Atatürk'le, ne de bu ülkenin değerleriyle uzaktan yakından bir ilgin kalmamıştır.

-Partimiz bütün çevrelerinde seçime iştirak etmektedir. Partimiz listesinden gösterilecek adayların isimleri ve sıralamasının merkez yoklaması usulüyle yapılmasına, ki 3-4 Mayıs'ta temayüllerimizi gerçekleştireceğiz. Yine partimize adaylık başvurularının 24 Nisan 2018 günü başlamasına, yani bugün başlatıyoruz. 29 Nisan 2018'de sona erecek. Yine milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime ya da il başkanlıklarına bizzat teslim edilerek yapılmasına, erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve 18 yaş'tan 3 bin lira özet aidat alınmasına ve MYK'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Üç dönem kuralında son söz MYK'nın

-Üç dönem kuralı MYK'ya devredildi biliyorsunuz. Onlar da bu görevi MYK'ya devretti. Onların değerlendirmelerine kaldı.

Üç dönem potasına giren isimlerle ilgili karar verme yetkisine sahip olan MKYK’nın da bu görevi MYK’ya devrettiğini belirten Ünal, “Onların değerlendirmelerine kaldı” dedi. AKP Tüzüğü’ne göre, 3 kez parlamentoda görev alan isimler bir kez daha aday gösterilmiyor. Ancak yapılan son olağanüstü kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında görev yapan 25. parlamento dönemi, dönem olarak sayılmamıştı ve tüzüğün üç dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilmişti. Erken seçimlerdeki adaylıkları MKYK’nın takdirine kalan isimler şöyle:

Bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık, Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, milletvekilleriNecdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik,Mehmet Erdoğan, Sadi Bilgiç, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Erdem, Sabahattin Karakelle.

AKP Sözcüsü Ünal, açıklamaları sonrasında gazetecilerden gelen sorulara da şu yanıtları verdi:

Bir görüşmeye katılacaksınız az önce haberlere yansıdı, BBP ile... HÜDA-PAR'la bir görüşme yapacak mısınız?

BBP'nin biliyorsunuz daha önceden deklarasyonu oldu. Cumhurbaşkanımızı destekledikleri yönünde açıklamaları oldu. Zaten o günden beri görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün sayın Destici ile sayın Mustafa Elitaş ve benim bir görüşmem gerçekleşecek. Henüz netleşmiş bir ittifak çerçevemiz yok. MHP ile de oturup bir ittifak çerçevesi kararlaştıracağız.

CHP de bugün MYK toplantısı yapıyor. Muharrem İnce'nin adaylığının öne çıktığı belirtiliyor. CHP'li vekillerin yüz ifadeleri de tartışma konusu oldu...

Güneş Motel vakası, mahşeri vicdanda büyük bir yara açtı. Böyle bir şey olduğunda herkes aynı anda Güneş Motel'i hatırladı. İnsan kendi iradesiyle seçilmiş bir vekilin böyle bir pazarlıkta yer almasından rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla biz burada ahlaki bir sorun gördüğümüz için sert bir tepki verdik. Siyasetin ahlakının korumanın, siyasetçinin sorumluluğu olduğuna inandığımız için sert tepki verdik. Eğer bir panik durumu varsa, "Yangından mal mı kaçırıyorlar" diyen ana muhalefette vardır.