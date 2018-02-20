20 Şubat 2018 21:08

HDP Batman eski Milletvekili Ata tutuklandı

HDP Batman eski Milletvekili Ata tutuklandı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Batman eski Milletvekili Ata, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 yıl önce Göle ilçesinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ata'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesi alınan Ata, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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