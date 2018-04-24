CHP Yunusemre'den etkili muhalefet örneği

29 Kasım’da damperi açık unutulan tırın üstgeçite çarpmasıyla üstgeçitin hasar gördüğünü ve yaklaşık 5 ay kullanılamadığını belirten CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“1 Mart tarihinde yine bu noktada bir basın açıklaması yapmıştık. Yetkililere, Kaymakam’a, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne seslendik. Üstgeçitin aylardır onarılmadığını ve kullanıma kapalı olduğu için; yayaların, can güvenliğini tehlike atarak sürat yolundan karşıya tellerden atlayarak geçtiklerini bildirmiştik. Muradiye ve Karaali’yi birbirine bağlayan bir üstgeçit bu. Burada işçiler, öğrenciler, birçok farklı kesimden insanlar yaşıyor. 4 üniversite öğrencimizi burada yaşanan bir kaza sonucu yitirdik ne yazık ki. Bu çocuklar biz Manisalılara, belediyelerimize, kaymakamımıza emanet.”

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ



“Çağrımız üzerine harekete geçen ve hasarlı bölgeyi onararak üstgeçiti kullanıma açan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve ve değerli işçilerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi; muhalefet partisi iken bile halkın problemlerini çözüyor, iş yapıyor, çözüm üretiyor. Tüm bunlar; iktidar olduğumuzda, bizleri ne kadar güzel bir Türkiye’nin beklediğinin önizlemesidir. Vatandaşlarımız tüm bunları düşünsün ve 24 Haziran’da öyle oy versinler. İki gündür Muradiye’de yaşayan vatandaşlarımızdan teşekkür telefonları alıyoruz. Muradiye’li vatandaşlar CHP belediyesini özlüyorlar, CHP’nin hizmet anlayışını özlüyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin hizmet anlayışının temelinde binalar ve rant yok; sadece ve sadece insan var. İnsanlarımızın can güvenliği var, halkımızın dertleri var, ihtiyaçları ve beklentileri var. O yüzden Türkiye’nin önündeki tek çıkış Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır, halkın iktidarıdır. Önce kendi insanıyla barışık, sonra da dünya barışını savunan, gelir adaletini sağlayabilecek, ülkenin kaynaklarını vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanabilecek yegâne siyasi anlayış Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Umut ediyoruz ki bugün Muradiye’de çabalarımız sonucunda onarılan üst geçit gibi; Muradiye’nin yıkılan okulu ile ilgili, Muradiye kabristanının hâli ile ilgili ve ilettiğimiz tüm sorunlar ile ilgili belediye ve hükümet aynı duyarlılığı gösterir. 25.000 vatandaşın yaşadığı böyle devasa bir mahalle hak ettiği hizmete kavuşur. Muradiye’li vatandaşların ve diğer tüm mahallelerdeki vatandaşlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”