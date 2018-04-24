Gül'le ilgili bomba iddia

Siyaset koridorlarında ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dışında kimlerin aday olacağı tartışma konusu oluyor.

Kamuoyu, CHP’nin adayının kim olacağını konuşurken, bir diğer taraftan da Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün gece dikkat çeken bir misafiri vardı. Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı.

İkilinin görüşmesi ise saat 22.50 sularında bitti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Çarşamba günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi öncesinde Abdullah Gül’ün, Davutoğlu ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı adaylığını akıllara getirdi.