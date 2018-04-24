AKP'ye bir şok daha: O isim İYİ Parti'ye katılıyor

Özlem Akarsu Çelik/ Gazete Duvar- Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor. Salim Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası.
Salim Ensarioğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan Temel Karamollaoğlu – Meral Akşener görüşmesinin sona ermesinin ardından İYİ Parti rozetini takacağı belirtildi.
Eski Bakan Salim Ensarioğlu, 19, 20, 21’inci dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Diyarbakır milletvekili seçilmişti.
Meral Akşener’in yakında bir Diyarbakır ziyareti planladığı belirtiliyor.