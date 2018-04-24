Ekşi Sözlük'ten seçim anketi

Ekşi Sözlük, 24 Haziran'da yapılacak seçimde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP için anket düzenledi.

BİRGÜN- 12 ismin yer aldığı ankette kullanıcılara 'diğer' seçeneği de sunuluyor.

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te 24 Haziran seçimleri öncesi 'CHP'nin adayı kim olsun?' sorusuna yönelik bir anket hazırlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ortak aday' olarak yazıldığı listede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de öne çıkıyor.

Ekşi Sözlük'teki adaylar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener (ortak aday), Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen, Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, Mansur Yavaş, Uğur Dündar, Ali Koç, Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener.

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