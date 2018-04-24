Karamollaoğlu ile Akşener görüşmesinden ilk açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Akşener ile görüştükten sonra yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

DÜN DE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP ile Saadet Partisi liderleri dün bir araya geldi. Görüşmede “sıfır baraj ittifakı” ile güçlü bir parlamento ve ortak cumhurbaşkanı adayı konuşuldu. SP Cumhurbaşkanlığı’na ortak aday olarak Abdullah Gül’ü önerdi. Karamollaoğlu, bugün Akşener ile görüşüp yarın da Gül ile biraraya gelecek.

AKŞENER: TUZAK KOVMA MASASI KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı. İki lider basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Görüşmeyi değerlendiren Meral Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

'TEKRAR GÖRÜŞMEMİZ HAFTA SONUNA DOĞRU'

Daha sonra söz alan Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul’da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL İDDİASI

Karamollaoğlu, gazetecilerin, 'Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı' yönündeki sorusuna ise, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" yanıtını verdi.