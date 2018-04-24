Karamollaoğlu- Akşener görüşüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Akşener ile görüştükten sonra yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

DÜN DE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP ile Saadet Partisi liderleri dün bir araya geldi. Görüşmede “sıfır baraj ittifakı” ile güçlü bir parlamento ve ortak cumhurbaşkanı adayı konuşuldu. SP Cumhurbaşkanlığı’na ortak aday olarak Abdullah Gül’ü önerdi. Karamollaoğlu, bugün Akşener ile görüşüp yarın da Gül ile biraraya gelecek.