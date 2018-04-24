CHP'de cumhurbaşkanı adayı için iki isim öne çıktı

Edinilen bilgilere göre CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri öne çıkmış durumda.

Gül'ün adaylığı konusunda Akşener şartı ve CHP'nin yanıtı belli oldu iddiası





CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adaylarının CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu ileri sürüldü.

FOX TV Ankara muhabiri Engin Yılmaz, CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylarının CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP'li Murat Karayalçın olduğunu öne sürdü. Daha aday sayısının ikiye düşürüldüğünü ifade eden Yılmaz, bu isimlerin Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğunu iddia etti.