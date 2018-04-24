Gül'ün 'vukuatlarını' yazdı: 'Aday olamaz'

Gül'ün adaylığı konusunda Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı, 'Gül aday olamaz' dedi.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu soru gündemin en çok merak edilen ve yanıt arayan sorusu. CHP ve Saadet Partisi arasındaki görüşmelerin sonucunda, bu hafta sonuna doğru adaylık gündeminin netleşmesi bekleniyor. Ankara'da 24 Haziran seçimleri için partiler arası ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı hareketliliği yaşanırken, Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı."Gül'ün vukuatları!.." başlıklı yazısında söz konusu vukuatları sıralayan Takan, "Abdullah Gül aday olamaz" ifadelerini kullandı.

İşte Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

Kendisi ortalarda yok ama hayaleti Ankara'da dolaşıyor. Baskın seçim kararının netleşmesinin ardından geçtiğimiz hafta ortasından beri bir "Abdullah Gül"dür gidiyor!... Yurtdışı gezisinden yeni dönen eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ile konuşuyorduk, o da aynı konuyu sordu. Kayıt dışı bir sohbet yaptık. Anlattıklarıma inanamadı. Büyük tepki gösterdi. İki de bir "Nasıl olur yahu?"diye sordu. Sonunda, "Ahmet Bey sert bir yazılı açıklama yapacağım.Yayınlar mısınız?" dedi. Yer vereceğimi söyledim. İşte Yalım'ın o açıklaması:***"Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olan vukuatlarının bir kısmı aşağıda sunulmuştur:

VUKUAT 1: Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Konsolosluk gibi bütün temsilciklerine bir genelge gönderdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün emri ile gönderilen 16 Nisan 2003 tarih ve 3487 sayılı genelge, 'Fethullah Gülen ve okulları' hakkında uygulanacak hareket tarzlarını belirtiyordu. Anılan genelge ile Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki temsilciklerine, gelen heyetlere Fethullah Gülen okullarının gezdirilmesi, okul açılmasının teşvik edilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi talimatı verildi. Konu ile ilgili haberin bağlantısı aşağıdadır.

VUKUAT 2: 26 Kasım 2004'te CHP Milletvekili Onur Öymen tarafından, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e yazılı soru önergesi verildi. Önergede, Türkiye'ye yakın bazı adalara Yunan bayrağı dikildiği belirtilerek anılan adaların Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın listesindeki adalar olup olmadığı soruldu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül önergeye cevap vermedi. Gül, Türk adalarına Yunan bayrağı dikildiğini ve adaların işgal edildiğini zımnen ve hukuken kabul etti.

VUKUAT 3: Halkın Kurtuluş Partisi, 20 Mart 2015'de, Ege Denizi'ndeki Türk adalarının Yunan askerlerine alenen teslim edilmesi ile ilgili olarak Erdoğan, Abdullah Gül, Ali Babacan ve diğer sorumlular hakkında TCK 302'de tanımlanan vatana ihanet gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Abdullah Gül ile birlikte hareket edenlerin isimleri savcılık kayıtlarına girdi.

Kaynak Yeniçağ: Gül'ün vukuatları!..