Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Adıyaman'da meydana gelen depremden dolayı bölge halkına geçmiş olsun diliyorum. Güzel olan can kaybının olmaması. Bazı binalarda hasar var. Bununla ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı" dedi.