Abdulkadir Selvi, bugünkü "Abdullah Gül aday olacak mı?" başlıklı yazısında, kulislerde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında Abdullah Gül'ün adaylığının tartışıldığını aktardı. Mekik diplomasisinin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından yürütüldüğünü belirten Selvi, adayın hafta sonuna kadar netleşeceğini belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

23 Nisan özel oturumu nedeniyle Meclis’teydik. Gündemde 23 Nisan vardı ama milletvekillerinin aklı seçimdeydi. O nedenle Meclis gergin bir oturuma sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Yaşananlar rezalet” dediği tartışmaları kast ediyorum. Meclis’teki havaya bakınca seçim kampanyasının zor geçeceği anlaşılıyor.

Genel kurulda tartışmalar devam ederken kulislerde ise Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşuluyordu. İktidar ve muhalefet milletvekilleri, Abdullah Gül’ün adaylığını tartışıyordu. Abdullah Gül diyenler de vardı, Meral Akşener çıkar diyen de. Görünen o ki Cumhurbaşkanı adayları netleşene kadar siyasetin tansiyonu düşmeyecek.

Bu arada muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mekik diplomasisini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yürütüyor. SP lideri hafta sonuna kadar bu işin netleşeceğini söyledi. Karamollaoğlu’nun iki görüşmesi önemliydi. Biri dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki lider heyetler halinde görüştüler ama asıl önemli görüşmeyi son bölümde baş başa gerçekleştirdiler. Asıl kritik görüşme ise bugün gerçekleşecek. Temel Karamollaoğlu, 10.30’da Meral Akşener ile bir araya gelecek. Meral Akşener çok önceden Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği için onun tavrı önemli. Bu nedenle Karamollaoğlu-Akşener görüşmesi sondan bir önceki görüşme olarak nitelendirilebilir.Temel Bey, bu görüşmelerden sonra çarşamba günü de Abdullah Gül ile bir araya gelip nihai bir değerlendirme yapacak. Siyasette saatler bitmez ama kritik son 48 saate girdiğimizi söyleyebilirim.

KRİTİK İKİ GÖRÜŞME

Temel Karamollaoğlu’nun CHP’ye Abdullah Gül’ün ortak aday olarak çıkarılması teklifiyle geldiği sır değil. Abdullah Bey’in CHP’nin tavrını çok önemsediği söyleniyor. Eğer CHP evet derse, Abdullah Gül açısından önemli bir avantaj sağlanmış olacak. CHP, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esnek bir model izliyor. Eğer Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde uzlaşma sağlanır, Meral Hanım adaylıktan feragat ederse yeni bir durum ortaya çıkacak. Ancak Akşener daha önce ilan ettiği şekilde Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmazsa farklı bir tablo ortaya çıkacak.

Abdullah Gül’ün ise bir partinin değil de ‘muhalefetin ortak adayı olduğu takdirde’ Cumhurbaşkanı adayı olup, Erdoğan’ın karşısına çıkacağı söyleniyor. Yok eğer bu ittifak sağlanamazsa Gül’ün aday olması beklenmiyor. O nedenle kritik günlerin içindeyiz. Ortak aday çıkarmaya çalışan muhalefette tek isim Abdullah Gül değil. Temaslar en az iki isim üzerinde yürütülüyor.

CHP kulislerinden edindiğim izlenime göre ortak aday çıkarılmasına sıcak bakılıyor ama çatı aday çıkarılması gündemlerinde değil. Sıfır baraj modeli ise kulağa hoş gelen ancak uygulanmasında zorluklar ortaya çıkan bir model olarak gözüküyor. Ortak aday olmadığı takdirde CHP, kendi adayını çıkaracak. Zaten 48 saat içinde ortak aday konusunda bir sonuç alınamazsa, her partinin kendi adayını çıkardığı, çok adaylı bir seçime gidilecek.



LOBİLER DEVREDE

Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. “Barış için Gül” formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.

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