AKP'ye yakın anketçiden bomba iddia: AKP'den 50 isim...

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

Habertürk canlı yayının Saadet Partisi'nin adayının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu öne süren Daşdemir, Gül'ün aday olması halinde AKP'den 50 milletvekilin istifa edeceğini ve Saadet Partisi'ne katılacağını iddia etti. Programın konuklarından AKP'li Burhan Kuzu Daşdemir'in bu iddiasına itiraz ederek "Külliyen yalan" dedi.

SAADET'İN ADAYI GÜL

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağını düşündüğünü belirtti. Konu hakkında tatışma sürerken Didem Arslan Yılmaz'ın sorusunu yanıtlayan Daşdemir şunları söyledi:

"Az önce AKP'li bir siyasetçiden gelen mesajı aktarıyorum. 50 kadar vekil istifa edip Saadet Partisi'ne geçecek"

KÜLLİYEN YALAN

Daşdemir'in bu çıkışı Burhan Kuzu'yu sinirlendirdi. Kuzu "Külliyen yalan" dedi.