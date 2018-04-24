Özdağ’dan AKP’li Mahir Ünal’a ikinci FETÖ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile AKP'li Mahir Ünal arasında yaşanan tartışma sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Mahir Ünal'a videolu bir tweet göndererek tepki gösterdi. Özdağ, paylaşımında eski Emniyet Müdürü ve İYİ Parti kurucularından Fatih Eryılmaz'ın 15 Temmuz gecesi FETÖ'yle mücadelesinden bahsetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, AKP’li Ünal’a, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü çete ile savaşırken yaralanan, Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da İYİ Parti’nin kurucularından. Hani İçişleri Bakanı’nın ortadan kaybolduğu gece! FETÖ’nün düşmanları İYİ Parti’de, FETÖ’nün dostları AKP’de. Siz iyisi mi hiç bu topa girmeyin! @mahirunal” diyerek tepki gösterdi.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE MAHİR ÜNAL ARASINDAKİ TARTIŞMA SÜRÜYOR

Ümit Özdağ ile Mahir Ünal arasında yaşanan tartışmada daha önce Özdağ, “FETÖ kumpası sonucu İYİ Parti kurucuları Ali Türkşen 3.5 yıl, Ali Aydın 32 ay, Vedat Yenerer 12 ay içeride yattı. Daha nice FETÖ mağduru İYİ Parti'de. Sen AKP'de FETÖ mağduru bir isim yaz da görelim. @mahirunal” ifadelerini kullanmıştı.