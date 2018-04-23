Yaşar Okuyan, canlı yayında ağladı

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Yaşar Okuyan, canlı yayında göz yaşı döktü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle erken seçim kararı alındığını söyleyen Okuyan, hükümetin ekonomik krizden çıkmak için hazırlattığı taslakları ilk defa açıkladı.

Yaşar Okuyan'a göre hükümet, emekli maaşlarından yüzde 10-20 arasında kesinti yapacak, memur maaşları yüzde 10 aşağı çekilecek ve varlık vergisi çıkaracak. Bütün bunlar, Türkiye'nin borçlarının ödenmesi için alınması planlanan tedbirler.

Okuyan programda şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"YEDİLER BİTİRDİLER DEVLETİ, TEPEDEN TIRNAĞA YOLSUZLUK VAR"

"Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum. Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan. Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında. Şimdi ne harbi var. Yeme içme, hırsızlık harbi var. Yediler bitirdiler devleti. Tepeden tırnağa yolsuzluk, yolsuzluk yolsuzluk. Hırsızlık var, yolsuzkluk var, israf var. Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa. İçim yanıyor benim, Türkiye gidiyor."