Erdoğan'dan CHP'li vekile: Ağzının payını verirdim

15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZEL: YILDIRIM, 15 TEMMUZ'DA GECEYİ ILGAZ TÜNELİ'NDE GEÇİRDİ

23 Nisan oturumunda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" deyip, sözlerine şöyle devam etmişti:

"İstanbul Emniyet Müdürü, bugünkü genel başkanların defalarca kendisini aradığını söylemiş, darbeciler ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. Hangarda çıkan 4 saat hala izaha muhtaçtır."