Akşener'den İYİ Parti'yi dinlemeyen Erdoğan'a tepki

Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda: "İYİ Partili milletvekilinin yapacağı konuşmayı beklemeden genel kurulu terkeden Sayın Cumhurbaşkanından asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim. Ama dur, 24 Haziran’da bu millet de seni terkedecek. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.

İYİ Partili milletvekilinin yapacağı konuşmayı beklemeden genel kurulu terkeden Sayın Cumhurbaşkanından asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim. Ama dur, 24 Haziran’da bu millet de seni terkedecek. #TürkiyeİYİOlacak — Meral Akşener (@meral_aksener) 23 Nisan 2018

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