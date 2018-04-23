23 Nisan 2018 17:26

Akşener'den İYİ Parti'yi dinlemeyen Erdoğan'a tepki

Akşener'den İYİ Parti'yi dinlemeyen Erdoğan'a tepki
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul’dan İYİ Parti’yi dinlemeden ayrılmasına tepki gösterdi.
+ A -

Paylaş

Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda: "İYİ Partili milletvekilinin yapacağı konuşmayı beklemeden genel kurulu terkeden Sayın Cumhurbaşkanından asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim. Ama dur, 24 Haziran’da bu millet de seni terkedecek. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.

 

Erdoğan Genel Kurul'u terk etti: Rezalet!Erdoğan Genel Kurul'u terk etti: Rezalet!

Çok Okunanlar

Siyaset