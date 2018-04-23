3 parti birleşti... İşte Cumhurbaşkanı adayları

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, Van'da partisinin il başkanlığında, AP Van İl Başkanı Habib Ataş, Başkale İlçe Başkanı Bülent Arslan ve Gürpınar İlçe Başkanı Oktay Yavuz'un da katıldığı toplantının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI: PROF. DR. VECDET ÖZ

Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladıklarını belirten Özel, "Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr Vecdet Öz'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, bunun da ilk meşalesini imza kampanyasıyla Van'da başlatarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"HDP, YÜZDE 10,6 İLE BARAJI AŞAR"

AP Genel Başkan Yardımcısı Özel, HDP'nin sürpriz bir parti olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde de bir sürpriz yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"HDP zaman zaman Kandil ile ilişkisini kestiği zaman bir Türkiye partisi oluyor.Ancak talimatları Kandil'den aldığı zaman bu sefer boyutu çok dışarıya çıkıyor.Nitekim daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de halkın sempatisini kazanmış bir parti. Siz HDP'yi arırıyorsanız, yani parlementonun dışında tutmaya çalışıyorsanız bu da doğru bir şey değil. Neden doğru değil? Çünkü temsil ettiği bir kitle var.Benim öngörüm HDP 10,6 ile aşar. Ama bu siyasettir, sonuç ne olur onu bilemem. Türkiye partisi olmak istiyorsanız herkesi eşit tutacaksanız. Herkes fikrini özgürce Türkiye Cumhuriyeti devletinde söylemelidir."