İlçe Başkanı koltuğuna Eylem Yakar oturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 2 yıl önce koltuğu devretme geleneği başlatan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, bu bayramda da geleneği sürdürdü ve koltuğunu sabah kendisini ziyaret eden 3 çocuktan kız olanı Ela Eylem Yakar’a devretti. Yönetim görevini de Ege Eser ve Eren Şahin devraldı.
İlçe Başkanlığında yaptıkları devir teslim töreninin ardından Atatürk Anıtına çelenk koyan CHP’liler daha sonra Sultanbeyli’deki çeşitli okullarda çocuklara kitap ve şeker dağıttılar.
23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin Türk ulusunun varlığını Dünyaya ilan ettiği bir milat olduğunu ifade eden CHP İlçe Başkanı Eylem Yakar, “Bu toprakları kurtararak Türkiyemizi kuran, bu günü de bize bayram olarak armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet kurucularımıza, şehitlerimize, gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların mirasını koruyup, yaşatacağız” dedi.
CHP Sultanbeyli’de başkan değişti
İlçe Başkanı koltuğuna Eylem Yakar oturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 2 yıl önce koltuğu devretme geleneği başlatan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, bu bayramda da geleneği sürdürdü ve koltuğunu sabah kendisini ziyaret eden 3 çocuktan kız olanı Ela Eylem Yakar’a devretti. Yönetim görevini de Ege Eser ve Eren Şahin devraldı.
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