Özgür Özel: Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi...

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" dedi. Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Emniyet Müdürü, bugünkü genel başkanların defalarca kendisini aradığını söylemiş, darbeciler ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. Hangarda çıkan 4 saat hala izaha muhtaçtır."