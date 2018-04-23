Erdoğan Genel Kurul'u terk etti: Rezalet!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Dün (22 Nisan 2018) CHP'li 15 milletvekilini saflarına katan İYİ Parti, Meclis'e ilk kez grup olarak katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına yönelttiği eleştiriler, Genel Kurul'da tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tartışma çıktı

Söz konusu tartışma, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman arasında geçen diyalogla boyutlandı. Beştaş'ın "Kürt illerindeki Kürtçe isimler değiştirildi" ifadesine Kahraman'ın yanıtı, "Kürt illeri diye bir şey yok", "Türkiye'yi böldürmeyiz" oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi ve İYİ Parti adına yapılacak konuşmayı beklemeden Genel Kurul'u terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda AKP'li ve MHP'li siyasetçi de Genel Kurul'u terk etti. İyi Parti adına Kayseri Milletvekili Nuri Okutan kürsüye çıktığında, Cumhurbaşkanlığı, askerler ve yüksek yargı için ayrılan dinleyici locaları boşaldı. MHP'lilerin tamamı, AKP'lilerin çoğu salondan çıkarken Bakanlar Kurulu sırasında da sadece, 23 Nisan oturumunda partisi adına söz alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kaldı.

İYİ Parti'li Okutan, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli’nin salondan ayrılmasına atıfta bulunarak, "Hükümet tarafının daha anlayışlı davranmasını temenni ederdim. Bütün partiler geldi, İyi Parti’nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum" dedi.