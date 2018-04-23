Kılıçdaroğlu'nun sözleri AKP'lileri kızdırdı

Kılıçdaroğlu konuşmasında 20 Temmuz darbesine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalmasıyla kahraman sıfatını hak eden milletvekillerimizin bazıları üzülerek söylüyorum ki 20 Temmuz darbesiyle TBMM’nin yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" diye kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan konuşması

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışma çıktı.

Konuşması Meclis Başkanı tarafından birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, konuşmasına devam etti: