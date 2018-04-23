Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tartışma çıktı

Kılıçdaroğlu konuşmasında 20 Temmuz darbesine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi şehit olmuş tüm vatandaş ve emniyet güçlerimizi rahmetle anıyorum. O gece palamentoda bulunan arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Buu söz o hakkın nasıl kullanılacağını da aktarır. 15 Temmuz'da burada olan arkadaşlarımızın bazıları 20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Biz tek adam rejiminin mirasçısı olmadık, olmadığımız için de mutluyuz. sizi rahatsız etmesin beyefendi, 20 Temmuz darbesini reddediyorum. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Kimse bu Gazi Meclis'in yetkilerini başkasına devredemez. Demokrasilerde seçilmişler millete hesap vermekle yükümlüdürler. Soru önergelerine bile cevap verilmemektedir. Yasama organının, yürütme organını tanımaması demektir. Siz Gazi Meclis'in, milletin hakkını sormyacak mısınız? Egemenlik bir zümreye, bir sınıfa verilemez. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatı altında söylemek benim görev ve sorumluluğumdur. Gazi Meclis'in yetkileri bugün büyük ölçüde elinden alınmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan konuşması

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışma çıktı.

CHP lideri, konuşmasını kesip AKP sıralarına döndü ve “Hanımefendi özel bir sorununuz mu var?” dedi. Kısa bir süre karşılıklı atışmaya dönüşen bu durum karşısında Kılıçdaroğlu, “Burası evimiz değil, kahvehane değil. Dedikodu yapacaksanız, dışarıda yapabilirsiniz” dedi ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede seçimlerin bir anlamı vardır: Sandıktan çıkarım istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün hükümet edenler bırakın millete hesap vermeyi yasamanın asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine bile cevap vermemektedirler. Bu, yürütme organının, yasama organını tanımaması demektir. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çarının altına dile getirmek benim borcumdur."