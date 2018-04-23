MHP'yi kızdıracak karar

Hürriyet'in aktardığına göre İYİ Parti, salonun en sağında yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da yazıldı.

MHP ise bir sıra sola kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi. İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak.

'GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAĞIZ'

Gazete DuvaR'da yer alan habere göre de İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “CHP’li milletvekillerinin İYİ Parti’ye katılımı demokrasi hamlesidir. Bu demokrasi hamlesini istismar etmeme kararlılığındayız. Genel Başkan bu kararı aldı. Yarın biz Meclis’te grup toplantısı yapmayacağız. Bu demokrasi mücadelesinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Kendi anlamı içinde kalacak” dedi