HÜDA-PAR - AKP arasında İYİ Parti kavgası

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), CHP’nin erken seçimlere girebilmesi için İYİ Parti’ye 15 vekil ‘transfer’ etmesine ‘siyasi ahlaksızlık’ diyen AK Parti’ye “Kusura bakma, önce sen başlattın” tepkisini gösterdi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Seçim barajını kaldırma. Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur. Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur. Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın.”

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti’nin seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin kararını açıklamayı ötelerken, dün CHP’den sürpriz bir hamle gelmişti. 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye katılmış, böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak başka şartlara takılmadan 24 Haziran’daki erken seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmıştı. AK Parti ve MHP ise bu adımı sert bir dille eleştirmişti.