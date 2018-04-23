Afrin yardımını AKP’li 6 belediye paylaştı

AKP, Afrin Harekatı nedeniyle Hatay’daki 6 belediyeye yol, sağlık gibi çalışmalar için 5 ila 12 milyon TL arasında karşılıksız maddi yardım yaptı.

Deniz Ayhan/ SÖZCÜ- Hükümetin yardım verdiği belediyeler arasında Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Altınözü, Yayladağı belediyeleri yer aldı. Bu belediyelerin tümünün AKP’li belediyeler olması dikkat çekti.

MHP'YE DE YOK

Afrin Operasyonu'nda altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra CHP'li Samandağ, Defne, Arsuz ve MHP'li Dörtyol Belediyesi'ne ise yardım verilmedi.

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem haksızlıkla ilgili, “Devletten herhangi bir yardım gelmemiştir. Bu konuda hükûmeti millî bir davamız olan Afrin Operasyonu'nda belediyelere uyguladığı çifte standarttan vazgeçip göreve davet ediyorum” dedi.