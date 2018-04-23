23 Nisan 2018 10:17

İYİ Parti - Saadet Partisi görüşmesinin tarihi belli oldu

İYİ Parti - Saadet Partisi görüşmesinin tarihi belli oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, 24 Nisan Salı günü saat 10:30'da, İYİ Parti Genel Merkez'inde olacağı belirtildi.
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24 Haziran’daki baskın seçim kararının ardından muhalefet kanadındaki ittifak görüşmeleri hız kazandı. Beklenen görüşmelerden birisi ise İYİ Parti - Saadet Partisi görüşmesiydi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun , 24 Nisan Salı günü (Yarın) saat 10:30'da, İYİ Parti Genel Merkez'inde olacağı belirtildi.

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