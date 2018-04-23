'Kritik 72 saate girildi'

CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından İYİ Parti'nin seçime girebilmesi sağlandı. YSK bu adımın ardından açıklama yaparak, İYİ Parti'nin seçime girme yeterliliği olan 10 partiyi açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Muhalefetin ikinci adımı ne olacak?" başlıklı yazısında muhalefetin bundan sonraki 72 saatinin önemine değindi.

CHP’nin kararını bir defalığına yapılmış bir hamle olarak görmemek gerektiğini ve devamının geleceğini söyleyen Selvi, "Şimdi bu hamlenin iki noktada siyasi sonuçları bekleniyor. 1- Cumhurbaşkanı adaylığı. 2- Milletvekili seçiminde ittifak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK 72 SAATE DİKKAT

Selvi, CHP kurmaylarını "Kritik 72 saate dikkat. Baş döndürücü bir trafik yaşanıyor" uyarısını da not düştü.

Asıl önemli olanın ikinci adım olacağını köşesine taşıyan Selvi, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “AKP’nin hamleleri karşısında bizim de tedbirlerimiz var” dedi. Öncelikli olarak Meclis’te güçlü bir muhalefet bloku oluşturmak için “sıfır baraj ittifakı”ndan söz etti." diye yazdı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları konusunu da köşesine taşıyan Selvi, şunları yazdı:

Düne kadar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları olarak İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri üzerinde duruluyordu. Değerli tarihçimiz İlber Ortaylı’nın ismi de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın seçim yarışında olmasını ister. Başka aday aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Buyur meydan, aday ol” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı neredeyse kesinleşti. Kılıçdaroğlu, salı günü PM’den yetki alacak. Peki kim olacak? CHP’nin jestinden sonra Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını gözden geçirmesi bekleniyor. En azından ısrarlı olmayacağı düşünülüyor.

ABDULLAH GÜL DENKLEME GİRDİ

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı adaylığı denklemine dahil olduğunun altını çizen Selvi, "Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi." ifadelerini kullandı.

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