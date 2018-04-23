Bakan Gül: İrade ortaya koyamayanlar ittifaka giriyorlar

Gül, "Bu açıklıkta irade ortaya koyamayanlar da daha sonra, hırslarını tatmin için her türlü açık-örtülü ittifaka girmeyi içlerine sindirebiliyorlar" ifadesini kullandı.

Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından bir kısım şöyle:

CHP'nin hala bir aday çıkaramamasını ve milletvekilini transfer ederek İYİ Parti'yi destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında üzerinde durulması gereken asıl vahamet budur. Çok partili siyasi hayata geçildiği günden bu yana tek başına iktidara gelemeyen CHP'nin Türkiye'yi yönetmeye hazır ve istekli olup olmadığı hayli kuşkulu. Özellikle CHP liderinin durumu garip. Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri olmak, Türkiye'yi yönetme iddiasını ortaya koymak demektir. Fakat sayın Kılıçdaroğlu, "Evet, ben Türkiye'yi yönetmeye talibim ve bu konuda iddialıyım" deyip aday olmak yerine, hala topu yetkili kurullarına atıyor. Aslında bu tavır, "Ben Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkma cesaretine sahip değilim" demenin bir başka şeklidir. Bunun için her yolu deniyor. Bu açıklıkta irade ortaya koyamayanlar da daha sonra, hırslarını tatmin için her türlü açık-örtülü ittifaka girmeyi içlerine sindirebiliyorlar. Yazık ki ana muhalefet için tablo budur.

Süre oldukça az. Önümüzde iki ay gibi bir süre var. AK Parti nasıl bir seçim çalışması yürütecek? Aday belirleme konusunda yöntem ne olacak?

"Süre az" değerlendirmesine katılmıyorum. Türkiye geçmişte bu süreden daha kısa sürede seçim kararı alıp, uyguladı. 90'lı yıllarda bu görüldü.

AK Parti'nin hazırlığı meselesine gelince. AK Parti olarak Genel Başkanımız liderliğinde her an seçim olacakmış gibi çalıştığımız kamuoyunun malumu. Siyaseti mevsimlik bir faaliyet ve meslek olarak görmüyoruz. AK Parti siyasetinde milletin gönlünde yer almak ve kararları, icraatları milletimizin istekleri doğrultusunda belirlemek, millete hizmet etmek gayesi temel hususiyetlerdir. Bu çerçevede ve Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğimiz için bugüne kadar ne yapıyor idiysek onu yapmaya devam edeceğiz. O da, millete karşı samimi olmak, hizmet üretmeye devam etmek ve milletle iç içe olmak.

Bir seçim tahmininiz var mı? İkinci tur ihtimali görüyor musunuz?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçmek hususunda AK Parti ve MHP arasında oluşan bir 'Cumhur İttifakı' iradesi var. Fakat ben, bu iradeye farklı siyasi partilerden vatandaşlarımızın da destek vereceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir katılımla ilk turun yapılacağı 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine inanıyorum.