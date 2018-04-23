Ahmet Hakan: Erdoğan'ın esas rakibi...

Ahmet Hakan, bugünkü "Çok hummalı beş muamma" başlıklı yazısında, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini ve CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Hakan, yazısında CHP'nin İYİ Parti adımı hakkında "İlk kez bir iş yaptılar. İlk kez şaşırttılar. İlk kez kımıldadılar. İlk kez beklenmedik bir tutum sergilediler. İlk kez taktik uyguladılar. İlk kez ani ve hızlı bir karar aldılar. İlk kez “dur bakalım” dedirttiler." ifadesini kullandı.

Köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da esas rakibinin Meral Akşener olacağını belirten Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN’IN ESAS RAKİBİ KİM OLACAK BAROMETRESİ

MERAL AKŞENER: Yüzde 40

ABDULLAH GÜL: Yüzde 15

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 5

İLHAN KESİCİ: Yüzde 20

MUHARREM İNCE: Yüzde 10

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 10"

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