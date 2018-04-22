22 Nisan 2018 22:38

CHP'den çok konuşulacak Numan ve Türkeşli yanıt

CHP'den çok konuşulacak Numan ve Türkeşli yanıt
CHP'li Erdoğan Toprak, bakanlık için Has Parti'yi kapatıp AKP'ye giden Numan Kurtulmuş ve bakanlık için partisi MHP'yi satan Tuğrul Türkeş'i hatırlattı.
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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda "HAS Parti’yi lağvettirip Başkanını Bakanlık vaadiyle transfer eden, MHP’den rahmetli Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş'i bakanlık uğruna koparan, Torba yasalarla, KHK’larla ülkeyi, ekonomiyi dizayn edenler siyasi mühendislik, ahlak ve dürüstlükten söz edemez." dedi.

 

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