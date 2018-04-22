CHP'den çok konuşulacak Numan ve Türkeşli yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda "HAS Parti’yi lağvettirip Başkanını Bakanlık vaadiyle transfer eden, MHP’den rahmetli Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş'i bakanlık uğruna koparan, Torba yasalarla, KHK’larla ülkeyi, ekonomiyi dizayn edenler siyasi mühendislik, ahlak ve dürüstlükten söz edemez." dedi.
HAS Parti’yi lağvettirip Başkanını Bakanlık vaadiyle transfer eden, MHP’den rahmetli Türkeş’in oğlunu bakanlık uğruna koparan, Torba yasalarla, KHK’larla ülkeyi, ekonomiyi dizayn edenler siyasi mühendislik, ahlak ve dürüstlükten söz edemez.— Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) 22 Nisan 2018