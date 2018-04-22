Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tam destek!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini sağlayarak Türk Demokrasisi için yeni bir devrime imza attı.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi akıllara 1946'da İnönü'nün Demokrat Parti'nin (DP) seçimlere katılmasını sağlamasını hatırlattı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener CHP ve 15 milletvekili hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde, demokrasi tarihinde övgü ile yerini alacaktır" açıklamasını yaptı. Akşener AKP'yi kastederek "Ortak tuzak kurdular boşa çıkarıldı" dedi.

Bunun üzerine binlerce yurttaş #KılıçdaroğluKumpasıBozdu etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunarak, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e desteklerini ifade ederken, AKP'ye olan tepkilerini ortaya koydular. Öte yandan o etiket kısa sürede TT, (Trending Topics) oldu.