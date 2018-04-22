Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun '15 vekil' yorumu

Çavuşoğlu, Bursa'nın Büyükorhan ilçe belediyesini ziyaretinde, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini yorumladı.

"Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinin kararının alınmasının akabinde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmama konusundaki gitgellerden sonra anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan karşısında gireceği 9'uncu seçimi de kazanma ümidi yok. Yeni bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacak." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu mağlubiyetin kendi üzerinden gerçekleşmemesi için her türlü dizayn çalışmasının içinde yer aldığını görüyoruz. Son olarak bugün gerçekleşen hülle hareketiyle beraber 'İlkelerin İttifakı' diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini bir kez daha görmüş olduk. Şunu ifade etmek lazım; görüyoruz ki bu seçim, milletimizin gönlünde olanlarla, milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir. Bu seçim, 15 Temmuz'da vatan için, namus için, mukaddesat için çıplak bedenlerini tanklara siper edenlerle, 15 Temmuz'da gizlendikleri deliklerden olacakları bekleyenlerin ve gözleyenlerin arasında bir seçim olacaktır."