Yarkadaş: Partimiz AKP'nin ezberini bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 Milletvekili arkadaşımız tarihi bir fedakarlık yaparak, demokrasiye kurulan tuzağı bozdular." dedi.

İşte Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklama:

Genel Başkanımız Sn. @kilicdaroglu ve 15 Milletvekili arkadaşımız tarihi bir fedakarlık yaparak, demokrasiye kurulan tuzağı bozdular. 24 Haziran seçiminin parlamento yapısı, muhalefetin çoğunluğuyla oluşacaktır... Söz konusu vatandır; partimiz bu gerçeği bilerek adım atmıştır... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Nisan 2018