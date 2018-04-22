22 Nisan 2018 18:15

Yarkadaş: Partimiz AKP'nin ezberini bozdu

Yarkadaş: Partimiz AKP'nin ezberini bozdu
CHP'li 15 vekil partiden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.
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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 Milletvekili arkadaşımız tarihi bir fedakarlık yaparak, demokrasiye kurulan tuzağı bozdular." dedi.

İşte Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklama:

 

 

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