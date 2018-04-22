Yarkadaş: Partimiz AKP'nin ezberini bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 Milletvekili arkadaşımız tarihi bir fedakarlık yaparak, demokrasiye kurulan tuzağı bozdular." dedi.
İşte Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklama:
Genel Başkanımız Sn. @kilicdaroglu ve 15 Milletvekili arkadaşımız tarihi bir fedakarlık yaparak, demokrasiye kurulan tuzağı bozdular. 24 Haziran seçiminin parlamento yapısı, muhalefetin çoğunluğuyla oluşacaktır... Söz konusu vatandır; partimiz bu gerçeği bilerek adım atmıştır...— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Nisan 2018
2- Partimiz hem tuzakları hem de EZBERLERİ bozarak, Türkiye'yi tek adam rejiminin zorbalığına mahkum ve teslim etmeyeceğini de ortaya koymuştur. Şimdi görevimiz sandığa gitmek ve cumhuriyetimizin temel değerlerini korumaktır. Emin olun ki; BİZ KAZANACAĞIZ! HALK KAZANACAK!— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Nisan 2018