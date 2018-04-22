GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GATA'da tedavisi süren CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
BAŞBAŞA GÖRÜŞEREK, SÜRECİ DEĞERLENDİRDİLER
Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'la başbaşa görüştüğü yaşanan sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
15 VEKİL HAMLESİ SONRASI İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE KATILACAĞI KESİNLEŞTİ
Kılıçdaroğlu sürpriz bir karar almış CHP'li 15 vekile İYİ Parti'ye geçme talimatı vermişti. CHP'nin 15 vekil hamlesi sonrası İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılacağı açıklanmıştı.
22 Nisan 2018 17:30
Ankara'da sürpriz buluşma! Kılıçdaroğlu....
Ankara'da son dakika haberler arka arkaya geliyor.
GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GATA'da tedavisi süren CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
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