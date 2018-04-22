22 Nisan 2018 16:46

CHP'nin 15 vekil hamlesine Bahçeli'den ilk yorum

CHP'nin 15 vekil hamlesine Bahçeli'den ilk yorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 15 vekil hamlesi hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamada "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti: CHP'den ilk açıklama15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti: İşte o isimler

Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir." dedi

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