CHP'nin 15 vekil hamlesine Bahçeli'den ilk yorum

YSK'dan İYİ Parti hakkında FLAŞ karar!



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamada "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti: İşte o isimler



Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir." dedi